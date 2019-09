WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta segunda-feira a alegação do Irã de que não teve relação com os ataques do fim de semana a uma grande instalação de petróleo na Arábia Saudita, o que interrompeu 5% da produção mundial da commodity.

"Lembrem quando o Irã abateu um drone, alegando conscientemente que estava em seu 'espaço aéreo', quando, na verdade, não estava nem perto. Eles se apegaram fortemente a essa história, sabendo que era uma grande mentira. Agora eles dizem que não têm nada a ver com o ataque à Arábia Saudita. Vamos ver?", escreveu Trump em uma publicação online.

(Por Makini Brice)

