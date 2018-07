O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou preocupações com a venda de armas plásticas feitas em impressoras 3D nesta terça-feira, um dia depois que vários Estados entraram com uma ação contra a administração Trump para impedir a publicação de projetos para tais armas na internet.

Na segunda-feira oito Estados e o Distrito de Colúmbia apresentaram uma ação civil para contestar um acordo de junho feito pelo governo federal e a Defense Distributed que permite à empresa publicar legalmente seus projetos. Seus planos devem estar disponíveis para download na quarta-feira.

A batalha legal é a disputa mais recente a respeito do direito às armas nos EUA, que nos últimos anos testemunharam uma série de massacres a tiros que renovaram um debate já antigo sobre o acesso a armas de fogo.

"Estou estudando a questão de armas plásticas 3D serem vendidas ao público", disse Trump em um tuíte que mencionou o poderoso grupo de lobby Associação Nacional do Rifle. "Já falei com a NRA, não parece fazer muito sentido."

Representantes do Departamento de Justiça dos EUA não responderam de imediato a um pedido de comentário.

Na ação apresentada na segunda-feira, os Estados argumentaram que, graças aos projetos online, criminosos terão acesso fácil a armas driblando as vendas e regulamentos tradicionais.

Grupos de defesa da posse de armas têm minimizado as preocupações sobre as armas 3D, dizendo que a tecnologia é cara e que as armas não são confiáveis.

(Por Susan Heavey)

