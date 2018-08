O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Agosto de 2018 17:43 10. Agosto 2018 - 17:43

Jogadores do San Francisco 49ers ajoelham durante execução do hino nacional dos Estados Unidos antes de partida da NFL 15/10/2017 Geoff Burke-USA TODAY Sports

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou nesta sexta-feira seus ataques a jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) que pedem justiça criminal e outras formas de reformas sociais, já que vários deles protestaram durante a abertura da pré-temporada da modalidade na noite de quinta-feira.

A NFL vem mostrando dificuldade para lidar com os jogadores que se manifestam se ajoelhando durante a execução do hino nacional, reagindo às críticas feitas por Trump ao longo do último ano ao mesmo tempo em que administra as relações com os jogadores e procura manter seus torcedores.

Na abertura dos jogos, na quinta-feira, vários jogadores se ajoelharam, recusaram-se a permanecer no campo ou ergueram os punhos para protestar.

Trump, que pediu que a NFL suspendesse os atletas que protestam, voltou a pedir uma ação da liga e disse que os jogadores deveriam encontrar uma outra maneira de se expressar.

"Vários jogadores, de times diferentes, quiseram mostrar sua 'revolta' com algo que a maioria deles é incapaz de definir. Eles ganham uma fortuna fazendo o que amam... sejam felizes, sejam legais!", tuitou o presidente na manhã desta sexta-feira.

Nas últimas temporadas, alguns jogadores da NFL tentaram chamar a atenção para os maus tratos cometidos por agentes da lei contra minorias dos EUA ajoelhando-se durante o hino antes do início dos jogos.

Trump e outros repudiaram o gesto por vê-lo como um sinal de desrespeito pela bandeira e pelos militares do país, iniciando um embate político.

No mês passado, proprietários de times da liga suspenderam uma diretriz que teria exigido que os jogadores fiquem de pé durante o hino.

(Por Makini Brice e Susan Heavey)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português