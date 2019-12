WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou um pacote de gastos de 1,4 trihão de dólares para o ano fiscal de 2020 na sexta-feira, para evitar uma paralisação do governo, disse a porta-voz da Casa Branca Judd Deere a jornalistas que viajavam com o presidente no avião Força Aérea Um.

Trump sancionou o pacote no voo de Washington para a Flórida. Havia expectativa de que ele sancionasse o pacote depois de os planos de gastos do governo passaram pelo Congresso nesta semana, e sua assinatura era necessária antes da meia noite para evitar uma paralisação.

(Reportagem de Alexandra Alper)

