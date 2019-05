WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para ameaçar o México com tarifas para pressionar o país a reprimir os migrantes que buscam asilo nos Estados Unidos, embora alguns de seus assessores na Casa Branca tentem convencê-lo a deixar a medida de lado, noticiou o jornal Washington Post na quinta-feira.

Mais cedo, Trump disse a jornalistas que em breve faria uma declaração "dramática" sobre a questão da imigração na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, onde autoridades norte-americanas estão tentando lidar com altas nos movimentos de imigrantes, muitos deles fugindo da violência e de gangues de narcotraficantes em países da América Central.

Citando três membros do governo Trump que não se identificaram, o Post disse que a declaração mencionada por Trump e que deve ser feita na sexta-feira seria sobre tarifas.

A Casa Branca não comentou imediatamente a reportagem do Washington Post.

"Essa é uma declaração grande, mas vamos fazer uma coisa muito dramática na fronteira", disse Trump a jornalistas mais cedo na Casa Branca.

Trump, que prometeu durante sua campanha presidencial de 2016 a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, fez de sua postura linha-dura em relação à imigração uma pedra fundamental de seu mandato.

Assessores da Casa Branca que são contrários à ameaça de uma nova tarifa dizem que a medida afetaria os mercados financeiros de maneira negativa e que poderia prejudicar a aprovação do acordo comercial EUA-México-Canadá, uma das prioridades do governo no momento, disse o Post, citando as fontes do governo.

(Reportagem de Steve Holland)

