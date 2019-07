WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusou no final da sexta-feira a emitir cotas para produção de urânio doméstico, mas ordenou uma nova revisão de 90 dias por um grupo de agências federais.

Trump disse em um memorando escrito que não concordou com uma investigação do Departamento de Comércio dos EUA que descobriu que as importações de urânio ameaçam prejudicar a segurança nacional dos EUA.

Trump escreveu que, embora as descobertas "levantem preocupações significativas", ele estava pedindo uma revisão mais profunda. "Uma análise mais completa das considerações de segurança nacional com relação a toda a cadeia de suprimento de combustível nuclear é necessária neste momento."

Os Estados Unidos extraíram apenas 7% de seu urânio domesticamente em 2017, com a maior parte do restante vindo do Canadá, Austrália e Rússia, de acordo com a Energy Information Administration.

As empresas norte-americanas de mineração de urânio, bem como mais de duas dezenas de legisladores ocidentais, argumentam que os geradores nucleares dependem fortemente de países como a Rússia, a China e o Cazaquistão para fornecer urânio de suas empresas estatais, que inundam o mercado.

Companhias de energia elétrica com usinas nucleares, incluindo a Duke Energy e Entergy, lutaram contra a petição dos mineiros, argumentando que seus custos aumentariam se fossem forçados a obter urânio internamente.

Eles haviam adiado o argumento dos mineiros de que os serviços públicos dependiam de adversários como Rússia, China e Cazaquistão, dizendo que os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália juntos representavam quase 60% do suprimento de urânio dos EUA em 2017.

Trump disse que o grupo de trabalho fará "recomendações para permitir a produção doméstica de combustível nuclear, se necessário".

(Reportagem de David Shepardson e Valerie Volcovici)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias