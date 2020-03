WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e outras autoridades econômicas ainda nesta segunda-feira para avaliar possíveis ações para conter as consequências do coronavírus, disse à Reuters uma autoridade do governo norte-americano.

O governo Trump está avaliando uma série de possíveis medidas, incluindo licença médica remunerada, disse a autoridade.

O assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, também participará da reunião para considerar propostas econômicas, conforme os mercados de ações dos EUA continuaram caindo nesta segunda-feira em meio a preocupações crescentes sobre a rápida disseminação do coronavírus e o potencial de uma recessão global.

Autoridades disseram na semana passada que estavam considerando uma variedade de opções, incluindo ajuda para companhias aéreas e outros setores relacionados a viagens. O Washington Post divulgou nesta segunda-feira que uma injeção de dinheiro para pequenas empresas era outra opção.

Trump "e sua equipe econômica têm as ferramentas para manter a economia forte", disse o secretário de Saúde dos EUA, Alex Azar, a repórteres na Casa Branca nesta segunda-feira. "Eles têm ferramentas para lidar com isso."

As negociações nas bolsas de valores dos EUA foram interrompidas imediatamente após a abertura depois que o índice de referência S&P 500 caiu 7%, para seu nível mais baixo desde junho de 2019. A queda provocou uma suspensão automática de 15 minutos nos negócios, estabelecida após a crise financeira de 2008 e 2009.

Os mercados de petróleotambém despencavam à medida que os países produtores de petróleo discutiam sobre como lidar com o surto de vírus.

Trump, que organizou sua campanha de reeleição em grande parte com a força da economia dos EUA, culpou no Twitter a mídia e a luta pelos preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia pelas consequências econômicas.

(Reportagem de Steve Holland e Alexandra Alper em Washington)

