26 de Outubro de 2018

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta sexta-feira que o Twitter tem viés contra ele e acusou a empresa, sem fornecer evidências, de excluir muitos de seus seguidores e tornar mais difícil para os usuários acompanhá-lo.

Foi a mais recente crítica de Trump a empresas de mídia social e tecnologia, como Twitter, Facebook e Google, pelo que ele descreveu como "silenciar" visões conservadoras em seus serviços.

"O Twitter removeu muitas pessoas da minha conta e, mais importante, eles aparentemente fizeram algo que torna muito mais difícil a adesão --eles sufocaram o crescimento a um ponto que é óbvio para todos. Algumas semanas atrás era um Foguete, agora é um Dirigível! Viés total?", disse Trump no Twitter.

Qualquer redução é provavelmente resultado dos recentes movimentos do Twitter para remover milhões de contas suspeitas depois que ele e outros serviços de mídia social foram usados ​​em campanhas de desinformação que tentaram influenciar eleitores na disputa presidencial de 2016 e em outras votações.

"Muitas contas proeminentes viram a contagem de seguidores cair, mas o resultado é uma confiança maior de que os seguidores que eles têm são pessoas reais e engajadas", disse o porta-voz do Twitter, Brandon Borrman, na sexta-feira.

Trump perdeu 204 mil, ou 0,4 por cento, de seus 53,4 milhões de seguidores em julho, quando o Twitter iniciou sua depuração de contas suspeitas, de acordo com a empresa de mídia social Keyhole.

Na semana passada, o Twitter forneceu detalhes de cerca de 10 milhões de tuítes que havia deletado, acreditando se tratar de operações de influência apoiadas pelos governos russo e iraniano.

A limpeza de conta beneficiou o Twitter financeiramente, já que anunciantes pagam mais para se conectarem com usuários autênticos do que com contas automatizadas.

