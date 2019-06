MOSCOU (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu intensificar o diálogo com seu colega russo, Vladimir Putin, quando os dois se encontraram em Osaka, Japão, segundo a agência de notícias Interfax, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Trump e Putin se encontraram por uma hora e meia na sexta-feira, à margem da cúpula do G20 no Japão, pela primeira vez desde a reunião formal em Helsinque, há um ano.

Pouco se sabe do que os dois discutiram em Osaka. Peskov disse na sexta-feira que Trump mostrou prontidão para iniciar um diálogo com a Rússia sobre estabilidade estratégica e desarmamento, e os líderes também discutiram a questão dos marinheiros ucranianos detidos pela Rússia no final de 2018.

"O presidente americano mostrou claramente sua intenção de intensificar o diálogo. Quanto a Putin, há muito ele fala de seu desejo de seguir o caminho da normalização das relações", disse Peskov, segundo a Interfax.

Peskov também disse que Trump parecia descontente com a escala do comércio entre os Estados Unidos e a Rússia, e instruiu o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, diretamente na reunião para trabalhar com seu colega russo, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, sobre a superação dos obstáculos comerciais.

(Reportagem de Andrey Kuzmin)

