WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá na quarta-feira com líderes ocidentais durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para falar sobre a Venezuela, disse uma importante autoridade do governo norte-americano nesta sexta-feira.

Trump também vai se reunir com o novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, dias após o surgimento de uma polêmica devido a uma acusação de um funcionário do governo relacionada a uma conversa que o presidente teve com um líder estrangeiro. De acordo com o New York Times, o assunto tem relação, ao menos em parte, com a Ucrânia.

O presidente dos EUA ainda terá encontros bilaterais com os líderes de Paquistão, Polônia, Nova Zelândia, Cingapura, Egito, Coreia do Sul, Reino Unido, Índia, Iraque, Japão e El Salvador durante o período que passará em Nova York, disse a autoridade a repórteres em uma teleconferência.

(Reportagem de Jeff Mason e Steve Holland)

