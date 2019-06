O presidente dos EUA, Donald Trump, encontra alunos em seu campo de golfe em Doonbeg, Irlanda. 07/06/2019. Abbi Shanahan/Brian Shanahan via REUTERS

WASHINGTON/CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que "há uma boa chance" de que os Estados Unidos consigam chegar a um acordo com o México sobre imigração, embora seu governo ainda esteja avançando em planos de aplicar tarifas de importação sobre produtos do vizinho na próxima semana.

Trump ameaçou impor taxas sobre todas as importações mexicanas, começando com 5%, a partir de 10 de junho, se o governo do país latino-americano não concordar em fazer mais para combater um aumento dos imigrantes da América Central que cruzam o México rumo aos EUA.

As apreensões de imigrantes na fronteira entre EUA e México atingiram em maio maior nível em uma década.

Nesta sexta-feira, os dois lados iniciaram um terceiro dia de negociações em Washington para tentarem um acordo.

"Se conseguirmos fazer um acordo com o México, e há uma boa chance de que faremos, eles começarão a comprar produtos agrícolas em níveis bastante altos, começando imediatamente", escreveu Trump no Twitter. "Se não conseguirmos fazer o acordo, o México começará pagando tarifas de 5% na segunda-feira!"

O peso mexicano, duramente atingido por temores de uma guerra comercial com seu maior mercado, subia cerca de 0,4% em relação ao dólar após o tuíte de Trump.

Marc Short, chefe de gabinete do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, disse nesta sexta-feira que os EUA estão avançando com uma notificação legal das tarifas sobre produtos mexicanos. "Você deve esperar que isso aconteça ainda hoje", disse ele na Casa Branca.

Trump, que tem criticado o que descreve como um surto de imigrantes na fronteira entre EUA e México, alertou que as tarifas iniciais sobre o México serão elevadas mensalmente até 25% se o acordo de migração não se materializar.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram