Por Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que o Irã ou seus aliados planejam um ataque sorrateiro a alvos dos EUA no Iraque e alertou que eles pagarão um "preço muito alto", mas não deu detalhes.

"Com base em informações e opiniões, o Irã ou seus aliados estão planejando um ataque sorrateiro aos soldados e/ou ativos dos EUA no Iraque. Se isso acontecer, o Irã pagará um preço muito alto!", afirmou Trump no Twitter.

Não ficou claro imediatamente a que informações Trump se referiu em seu tuíte, que foi publicado depois de uma reunião de inteligência que estava programada para às 12h (13h em Brasília).

As relações EUA-Irã têm sido amargas desde que a Revolução Islâmica derrubou o xá iraniano, Mohammed Reza Pahlavi, apoiado pelos EUA, em 1979, e inaugurou uma era de regime teocrático.

Embora tenha havido uma diminuição nas tensões com o acordo nuclear entre o Irã e potências ocidentais em 2015, as relações se deterioraram com a decisão de Trump, há quase dois anos, de abandonar esse pacto multilateral e reimpor as sanções dos EUA que prejudicam a economia iraniana.

Em janeiro, um ataque de drones dos EUA no Iraque matou Qassem Soleimani, chefe da Força Quds iraniana, além de Abu Mahdi al-Muhandis, que fundou a milícia xiita Kataib Hezbollah do Iraque após a invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram