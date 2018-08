O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Agosto de 2018 22:54 29. Agosto 2018 - 22:54

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita ter um bom relacionamento com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e que "não há razão para gastar grandes quantias de dinheiro em jogos de guerra conjuntos dos EUA com a Coreia do Sul", informou a Casa Branca nesta quarta-feira.

Em comunicado, a Casa Branca disse que o presidente dos EUA acredita que a Coreia do Norte está sob "tremenda pressão" da China, mas que Pequim também está fornecendo "ajuda considerável", incluindo combustível, fertilizantes e commodities. "Isso não é útil."

(Reportagem de David Alexander)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português