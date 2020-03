WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai declarar nesta sexta-feira emergência nacional devido ao rápido avanço da pandemia de coronavírus, abrindo as portas para mais ajuda federal para combater a doença no país sob o Ato Stafford, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

Trump fará o anúncio em uma entrevista coletiva à imprensa marcada para 16h (horário de Brasília), disse a fonte.

Trump tem sido pressionado para declarar estado de emergência sob a lei de 1988, que permite que a Federal Emergency Management Agency (FEMA) forneça fundos para governos estaduais e municipais, além de equipes de suporte. A medida raramente é utilizada. O ex-presidente Bill Clinton, em 2000, declarou tal emergência para o vírus do Nilo Ocidental.

(Por Steve Holland)

