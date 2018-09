O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Christopher Bing e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja assinar decreto até quarta-feira que vai determinar a imposição de sanções a empresas estrangeiras ou pessoas que interferirem nas eleições norte-americanas, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

A decisão de Trump de assinar um decreto coincide com os preparativos de agências de inteligência, militares e policiais para defender as eleições parlamentares de 6 de novembro de ataques estrangeiros previstos, mesmo com Trump ridicularizando uma investigação especial sobre a interferência russa nas eleições de 2016.

A Casa Branca se recusou a comentar.

