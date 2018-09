O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Setembro de 2018 15:20 30. Setembro 2018 - 15:20

TÓQUIO (Reuters) - Um poderoso tufão ia em direção à principal ilha do Japão neste domingo, forçando o cancelamento ou suspensão de serviços aéreos e de trem e causando interrupções de energia e evacuações em áreas que ainda estão se recuperando de um tufão do mês passado.

O Aeroporto Internacional de Kansai, em Osaka, oeste do Japão, que foi fortemente inundado por um tufão no mês passado, afirmou ter fechado suas pistas das 23 horas (horário de Brasília) do sábado até as 6h de segunda-feira.

O aeroporto foi reaberto completamente no dia 21 de setembro.

Companhias aéreas cancelaram mais de 1.100 voos, disse a emissora pública NHK. A maioria dos trens locais e trens-bala em áreas centrais e a oeste suspenderam suas operações neste domingo, disseram as companhias West Japan Railway e Central Japan Railway.

A East Japan Railway afirmou que interromperá os serviços de trem na área metropolitana de Tóquio. As operações de alguns trens-bala também foram suspensas.

(Por Kaori Kaneko)

