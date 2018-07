O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

31 de Julho de 2018

LIMA (Reuters) - Vários turistas estrangeiros sofreram ferimentos quando um trem colidiu com a traseira de outro trem nesta terça-feira perto das ruínas incas de Machu Picchu, no Peru, disse o chefe da polícia local.

A polícia está investigando a causa do acidente, que aconteceu em uma rota turística popular que vai da vila de Ollantaytambo a Machu Picchu, no sul do Peru, acrescentou Eulogio Farfan, chefe da polícia da cidade de Urumbamba.

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, a maioria turistas estrangeiros, disse Farfan. Um policial em Ollantaytambo, Edson Quispe, declarou que 23 foram feridos na colisão.

Farfan disse que o trem operado pela PeruRail, detido conjuntamente pela Belmond e pela Ferrocarril Transandino, colidiu com um trem operado pela IncaRail, outro serviço ferroviário que leva turistas a Machu Picchu, o principal ponto turístico do Peru.

A IncaRail informou que apenas um de seus passageiros, uma chilena, ficou ferida no acidente e que o restante continuaria sua viagem a Machu Picchu.

A PeruRail disse que ativou seu protocolo de emergência para retirar os feridos em ambulâncias e investigaria a causa.

(Por Mitra Taj e Reuters TV)

