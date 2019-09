ANCARA (Reuters) - Turquia, Rússia e Irã precisam assumir mais responsabilidade em estabelecer a paz na Síria, disse o presidente turco, Tayyip Erdogan, nesta segunda-feira, antes de negociações entre as três partes em Ancara.

Erdogan, o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente do Irã, Hassan Rouhani, vão se reunir na capital turca nesta segunda-feira para tentar garantir uma trégua duradoura no noroeste da Síria, após ataques de forças do governo sírio que arriscam aprofundar a turbulência regional e desencadear uma nova onda de migrantes em direção à Turquia.

Discursando antes da reunião, Erdogan disse que os três líderes conversariam sobre os episódios mais recentes na região de Idlib, no noroeste da Síria, assim como no leste do rio Eufrates, no nordeste do país, e sobre a questão da migração.

(Por Tuvan Gumrukcu e Ece Toksabay)

