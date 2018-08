O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Agosto de 2018 20:24 16. Agosto 2018 - 20:24

ANCARA (Reuters) - A Turquia não deseja ter problemas com os Estados Unidos e os dois aliados da Otan podem facilmente superar suas diferenças, mas não com a atual abordagem adotada pelos EUA, disse o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, nesta quinta-feira.

Ancara está travada em um complexo problema com Washington que fez com que os dois países impusessem tarifas sobre as importações um do outro, o que exacerbou uma crise com a moeda turca.

"Podemos resolver as questões com os Estados Unidos muito facilmente, mas não com a abordagem atual", disse Cavusoglu em entrevista coletiva.

