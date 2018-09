O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Parisa Hafezi

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse nesta terça-feira que o país não pode calar diante do uso de sanções como armas, em meio a um impasse com os Estados Unidos a respeito do destino de um pastor evangélico norte-americano detido por Ancara.

Os EUA pediram a libertação do pastor Andrew Brunson, que passou a cumprir prisão domiciliar em julho depois de ficar detido durante 21 meses. Se for considerado culpado, ele pode ser preso por até 35 anos. Brunson nega as acusações.

A Turquia disse que os EUA deveriam respeitar o processo legal relativo ao pastor, cujo julgamento por acusações de terrorismo enfureceu o presidente norte-americano, Donald Trump.

"Nenhum de nós pode ficar calado diante do cancelamento arbitrário de acordos comerciais e o uso de sanções econômicas como armas", disse Erdogan em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em agosto Trump autorizou a duplicação das tarifas ao alumínio e ao aço importados da Turquia. Ancara reagiu à altura, aumentando as tarifas sobre importações de carros, álcool e tabaco dos EUA.

A lira perdeu quase 40 por cento do valor diante do dólar neste ano devido aos temores do controle de Erdogan sobre a política monetária e da crise diplomática entre Ancara e Washington.

Mas a lira turca se recuperou ligeiramente nesta terça-feira, já que os investidores pesaram as perspectivas de uma melhoria nos laços Turquia-EUA depois que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que tem a expectativa de conversar sobre o futuro de Brunson nesta semana.

Fahrettin Altun, o assessor de comunicação de Erdogan, publicou no Twitter uma foto de Erdogan e Trump trocando um aperto de mãos e sorrindo na ONU.

