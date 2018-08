O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

20 de Agosto de 2018

Por Ece Toksabay e Tulay Karadeniz

ANCARA (Reuters) - Autoridades turcas prenderam dois homens suspeitos de atirar contra a embaixada dos Estados Unidos na capital Ancara, nesta segunda-feira, em um ataque que coincide com o aumento das tensões entre os dois países-membros da Otan pelo julgamento de um pastor norte-americano na Turquia.

Ninguém ficou ferido no ataque, que o porta-voz do presidente turco, Tayyip Erdogan, classificou como uma tentativa de "criar o caos". O Ministério das Relações Exteriores turco disse que aumentou a segurança para a embaixada e outras missões e funcionários dos EUA na Turquia.

Os agressores dispararam seis tiros contra o portão de segurança da embaixada de um veículo branco em movimento por volta de 5h30 da manhã (horário local), e três balas atingiram uma porta de ferro e uma janela, de acordo com o governo local de Ancara.

De acordo com outra nota do governo, dois homens na casa dos 30 anos foram detidos e um veículo e uma pistola foram apreendidos. Os homens confessaram o ataque, acrescentou o governo de Ancara, afirmando que ambos tinham antecedentes criminais e suas ligações estavam sendo investigadas.

A embaixada está fechada nesta semana devido ao feriado que marca o festival islâmico Eid al-Adha.

"Podemos confirmar que um incidente de segurança aconteceu na embaixada dos Estados Unidos no início desta manhã. Não temos relatos de qualquer ferido e estamos investigando os detalhes", disse o porta-voz da embaixada, David Gainer. "Agradecemos à Polícia Nacional da Turquia por sua rápida resposta".

Imagens da emissora Haberturk mostraram policiais inspecionando uma das entradas da embaixada, onde danos aparentemente causados por tiros podiam ser vistos em uma janela.

"Essa é uma clara tentativa de criar caos", disse o porta-voz de Erdogan, Ibarahim Kalin. "A Turquia é um país seguro e todas as missões internacionais estão sob a garantia das leis".

No passado, a embaixada dos Estados Unidos em Ancara e o consulado em Istambul já foram alvo de ataques militantes e enfrentaram diversas ameaças de segurança.

As relações entre Turquia e Estados Unidos têm se tornado cada vez mais tensas nas últimas semanas, com aumento de tarifas aplicadas em parte devido ao julgamento do pastor cristão norte-americano Andrew Brunson.

