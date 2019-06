Por Gabriela Baczynska

LUXEMBURGO (Reuters) - Governos da União Europeia não conseguiram cumprir nesta terça-feira uma promessa de iniciar conversas sobre a filiação da Albânia e da Macedônia do Norte, que enfrentam novos atrasos em suas esperanças de se unir ao bloco devido à resistência do norte da Europa.

Ministros europeus se reuniram em Luxemburgo quase exatamente um ano depois de adiarem inesperadamente uma decisão de iniciar conversas com os dois países, e causaram dúvidas a respeito da estratégia da UE para os Bálcãs como contraposição à presença crescente de russos e chineses.

Depois de muitos debates, os 28 Estados membros da UE concordaram de forma unânime em adotar "uma decisão clara e substantiva" sobre os dois postulantes no máximo até outubro.

Apesar de uma recomendação da Comissão Europeia para a Macedônia do Norte e a Albânia do Executivo do bloco para que as conversas comecem, o Parlamento da Alemanha adiou qualquer decisão até setembro, e a Câmara baixa holandesa rejeitou negociações com a Albânia.

A França também mostra relutância, e pediu à UE que resolva seu próprios problemas internos antes de admitir novos membros.

O texto da UE diz que qualquer ampliação futura não só dependeria do progresso dos candidatos em reformas, mas também de "garantir que a UE possa manter e aprofundar seu próprio desenvolvimento, inclusive sua capacidade de integrar novos membros".

O apetite do bloco por uma ampliação adicional vem sendo erodido continuamente pelo sentimento anti-imigração entre os eleitores e pelas críticas crescentes aos seus processos decisórios já complexos e antiquados.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram