BRUXELAS (Reuters) - Os 27 líderes nacionais da União Europeia concordaram em uma cúpula nesta sexta-feira em iniciar negociações comerciais com o Reino Unido após a "ratificação e implementação efetiva" do acordo do Brexit, disseram fontes diplomáticas.

Uma autoridade francesa disse que a UE enfatizará que as chamadas condições equitativas para garantir uma concorrência justa serão cruciais para o bloco nas negociações comerciais com os britânicos.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, faltou à cúpula por causa de uma eleição no Reino Unido na quinta-feira, em que seu Partido Conservador obteve uma vitória esmagadora.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram