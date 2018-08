O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

31 de Agosto de 2018

Escultura de relógios do lado de fora de estação de trem em Paris 27/03/2009 REUTERS/Charles Platiau

BERLIM (Reuters) - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta sexta-feira que o bloco deve encerrar a prática de alternar entre o horário de verão e o horário de inverno, após pesquisa indicar que a maior parte dos cidadãos da União Europeia se opõe à prática.

Mais de 80 por cento dos cidadãos do bloco querem acabar com a troca de horários e preferem manter o horário de verão durante o ano inteiro, disse Juncker à televisão alemã, acrescentando que irá debater o plano com comissários da União Europeia.

"Vamos decidir isso hoje", disse Juncker. "Milhões... acreditam que o horário de verão deveria ser o tempo todo".

Qualquer mudança ainda precisaria ser aprovada pelos governos nacionais e pelo Parlamento Europeu antes de se tornar lei.

A lei da União Europeia exige que cidadãos de todos os 28 Estados-membros adiantem seus relógios em 1 hora no último domingo de março e voltem para o horário de inverno no último domingo de outubro.

Entretanto, a Finlândia pediu neste ano que o bloco encerre a prática, que críticos dizem poder causar problemas de saúde a longo prazo, especialmente entre crianças e idosos.

Pesquisa indicou que a mudança de horário atrapalha rotinas de sono e pode impactar na produtividade no trabalho.

Fora da União Europeia, diversos países europeus já pararam de alternar entre o horário de verão e de inverno, incluindo Rússia, Turquia, Belarus e Islândia.

(Reportagem de Gernot Heller e Andrea Shalal)

