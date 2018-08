O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Agosto de 2018 16:41 31. Agosto 2018 - 16:41

Por Gabriela Baczynska e Alissa de Carbonnel

BRUXELAS (Reuters) - Negociadores da União Europeia e do Reino Unido expressaram nesta sexta-feira a esperança de acertar um acordo do Brexit no próximo outono europeu, citando avanços recentes no detalhamento de uma cooperação muito intensa na segurança que deve entrar em vigor após a saída britânica do bloco.

Michel Barnier, representante da UE, disse que é "possível" acertar um acordo antes de uma cúpula com todos os líderes do bloco em Bruxelas nos dias 18 e 19 de outubro, embora um atraso até novembro também seja uma possibilidade.

Após suas conversas mais recentes com Barnier, o ministro britânico do Brexit, Dominic Raab, disse estar "teimosamente otimista" e "tão confiante quanto antes, senão mais" de que haverá um acordo.

Os dois relataram progresso na cooperação de segurança, incluindo a troca de dados.

"A segurança da Europa é a segurança do Reino Unido", disse Raab em uma coletiva de imprensa conjunta.

Barnier disse que entre as questões ainda não resolvidas estão rótulos de indicação geográfica para produtos locais especializados, cooperação nuclear, proteção de dados e o papel do principal tribunal da UE na supervisão do pacto.

Depois de semanas de alertas sobre o risco crescente de uma desfiliação britânica da UE sem um acordo, o que causaria estragos, e de um atraso a ser esperado em qualquer acordo do Brexit, a estratégia do bloco agora é enfatizar o quanto uma cooperação intensa com o Reino Unido é possível depois do Brexit para que Londres fique mais disposta a aceitar os termos da separação.

Isso diz respeito especificamente ao tema delicado da fronteira terrestre UE-Reino Unido entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, controlada por Londres, onde o bloco quer uma garantia que inclui termos inaceitáveis para Londres na falta de um acordo.

(Reportagem adicional de Philip Blenkinsop)

