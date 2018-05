O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 13:35 17. Maio 2018 - 13:35

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia levará França, Alemanha, Hungria, Itália, Romênia e Reino Unido ao Tribunal de Justiça da União Europeia por não respeitarem os limites de qualidade do ar, informou o Executivo do bloco nesta quinta-feira.

A medida ocorre após uma cúpula em janeiro na qual a Comissão disse que endurecerá com países-membros que ainda estão descumprindo metas climáticas adotadas em 2005 e 2010.

França, Alemanha e Reino Unido serão levados à corte por não terem cumprido os limites de emissão de dióxido de nitrogênio (NO2), enquanto Hungria, Itália e Romênia não alcançaram os padrões exigidos de níveis de material particulado.

"A Comissão teve que concluir que, no caso dos seis Estados-membros, as medidas adicionais propostas não são suficientes para se cumprir os padrões de qualidade do ar o mais cedo possível", disse o comissário do Meio Ambiente da UE, Karmenu Vella, em uma coletiva de imprensa.

Espanha, Eslováquia e República Tcheca escaparam do tribunal prometendo medidas que lhes permitirão cumprir as regras de qualidade do ar do bloco, acrescentou Vella.

(Por Robert-Jan Bartunek)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português