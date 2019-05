BRUXELAS (Reuters) - A posição da União Europeia sobre os termos da saída do Reino Unido não mudou apesar de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter anunciado nesta sexta-feira que renunciará em 7 de junho, disse a porta-voz da Comissão, Mina Andreeva.

"O presidente (da Comissão Europeia, Jean-Claude) Juncker acompanhou o anúncio da primeira-ministra May nesta manhã sem alegria pessoal", disse ela em entrevista coletiva.

"O presidente gostou muito e apreciou trabalhar com a primeira-ministra May. Ele também respeitará e estabelecerá relações de trabalho com qualquer novo primeiro-ministro, seja quem for. Nossa posição sobre o acordo de retirada -- não há mudança nisso", disse Andreeva.

A porta-voz reiterou que o bloco não mudará o acordo de retirada do Brexit, mas pode ajustar a declaração política que o acompanha sobre os laços entre a UE e o Reino Unido depois do Brexit.

(Reportagem de Gabriela Baczynska e Jan Strupczewski)

