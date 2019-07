BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia exortou o Irã neste domingo a parar com as ações que prejudicarão o acordo nuclear de 2015, afirmando que está em contato com outros participantes do tratado e que pode formar uma comissão conjunta para avaliar a questão.

"Estamos extremamente preocupados com o anúncio do Irã de que começou o enriquecimento de urânio acima do limite de 3,67%", disse Maja Kocijancic, porta-voz da chefe de Relações Exteriores da UE, Federica Mogherini, em um comunicado.

"Pedimos com força ao Irã que pare e reverta todas as atividades inconsistentes com seus compromissos...Estamos em contato com outros participantes (do plano de ação) em relação aos próximos passos", disse ela.

(Reportagem de Foo Yun Chee)

