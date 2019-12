BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia tomou conhecimento nesta sexta-feira do apoio do Parlamento britânico ao Brexit, um passo fundamental para concluir o processo de saída do Reino Unido da UE em janeiro, e afirmou que está pronta a tomar medidas formais necessárias, disse um porta-voz.

"Tomamos conhecimento da votação na Câmara dos Comuns. Seguiremos de perto o processo de ratificação no Reino Unido. Estamos prontos para tomar as medidas formais para concluir o acordo também no lado da União Europeia", disse um porta-voz da Comissão Europeia.

(Reportagem de Jan Strupczewski e Phil Blenkinsop)

