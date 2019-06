MOSCOU (Reuters) - Uma ursa polar faminta se desviou centenas de quilômetros de seu habitat natural do Ártico e foi parar, exausta, na grande cidade industrial russa de Norilsk, no norte da Sibéria.

A fêmea, visivelmente fraca e aparentando estar doente, passou horas deitada desanimadamente no chão, com as patas sujas de lama, nos subúrbios de Norils nesta terça-feira, erguendo-se ocasionalmente para tentar farejar alimento.

Ela é a primeira ursa polar vista na cidade em mais de 40 anos, segundo ambientalistas locais.

Oleg Krashevsky, especialista local em vida selvagem que filmou a ursa de perto, disse não estar claro o que levou o animal à cidade, mas é possível que ela tenha simplesmente se perdido. Ele disse que a ursa estava com os olhos úmidos e que é evidente que não enxerga bem.

A mudança climática vem danificando as banquisas em que os ursos polares vivem obrigando-os a buscar alimentos em terra, o que os coloca em contato com pessoas e áreas habitadas.

Uma área habitada remota do norte russo declarou estado de emergência no início deste ano quando dezenas de ursos polares famintos foram vistos buscando comida e entrando em edifícios públicos e casas.

Especialistas estatais em vida selvagem devem chegar a Norilsk na quarta-feira para avaliar a condição da ursa.

Moradores da cidade conhecida por sua produção de níquel saíram para fotografá-la e observá-la, mas a polícia os impediu de chegar muito perto.

Krashevsky disse não estar claro o que será feito com a ursa polar, já que ela parece fraca demais para ser levada de volta ao seu habitat natural.

(Por Tom Balmforth e Anastasia Adasheva)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram