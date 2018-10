O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 7 de Outubro de 2018 17:41 07. Outubro 2018 - 17:41

CCardeal Marc Ouellet durante coletiva de imprensa no Vaticano 20/04/2015 REUTERS/Tony Gentile

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Uma autoridade do Vaticano divulgou neste domingo uma carta aberta acusando um arcebispo que pediu a renúncia do papa Francisco de fazer uma armação política "sem base real".

O cardeal Marc Ouellet disse em uma carta detalhada de três páginas que o pedido do arcebispo Carlo Maria Vigano para que o papa renunciasse, porque ele supostamente teria encoberto a conduta sexual imprópria de um importante membro da Igreja norte-americana, era uma "calúnia e difamação".

Ouellet, que dirige a Congregação para os Bispos do Vaticano, publicou a carta em resposta a uma declaração que Vigano fez no dia 26 de agosto, na qual acusou uma longa lista de autoridades do Vaticano e da Igreja nos Estados Unidos de encobrir fatos em favor de Theodore McCarrick, de 88 anos, ex-arcebispo de Washington, e pediu que o papa renunciasse.

Vigano disse que o papa sabia há anos da prática de assédio sexual de McCarrick contra seminaristas adultos do sexo masculino, mas não fez nada a respeito.

A carta de Ouellet, com uma objetividade incomum entre os clérigos, foi uma refutação ponto-a-ponto das declarações de Vigano.

Ele disse que Vigano, que está escondido e divulgou suas acusações exclusivamente através da mídia católica conservadora, que é tradicionalmente antagônica ao papa, se deixou "convencer dessa monstruosa acusação".

O canadense Ouellet, disse: "Concluo, portanto, que suas acusações são trabalho com motivação política desprovido de qualquer fundamento real".

Ele instou Vigano a "sair do esconderijo, arrepender-se de sua revolta e retornar a melhores sentimentos em relação ao Santo Padre, em vez de piorar a hostilidade contra ele".

Ele acrescentou: "Os ministros da verdade não devem, acima de tudo, ficar longe da calúnia e da difamação?"

