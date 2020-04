Capitão aposentado do Exército, Tom Moore arrecada milhões de libras para serviço de saúde britânico com caminhada pelo jardim 15/04/2020 REUTERS/Peter Cziborra

LONDRES (Reuters) - Um veterano de guerra de 99 anos se tornou uma celebridade ao arrecadar ao menos 6,4 milhões de libras para o serviço de saúde britânico com uma caminhada pelo jardim durante a crise do novo coronavírus.

Capitão aposentado do Exército, Tom Moore, que usa uma estrutura para se locomover desde que quebrou o quadril, estabeleceu o objetivo de caminhar os 25 metros em torno de seu jardim 100 vezes antes de completar 100 anos no final deste mês.

A história arrebatou os corações de uma nação confinada no último mês e cansada da onda implacável de notícias sombrias. Até o momento, mais de 12 mil pessoas com Covid-19 morreram em hospitais britânicos, o quinto maior número do mundo.

Moore pretendia arrecadar 500 mil libras, mas esse objetivo foi esmagado à medida que atraía atenção da mídia de todo o mundo para seu jardim em Bedfordshire, no centro da Inglaterra.

Seu genro Colin Ingram disse que Moore queria retribuir algo depois de receber um ótimo tratamento do Serviço Nacional de Saúde (NHS) quando ele quebrou o quadril há dois anos e em visitas subsequentes ao hospital.

"Era literalmente algo que estávamos fazendo no jardim para mantê-lo caminhando em sua recuperação da operação no quadril", disse Ingram à Reuters sobre como tudo começou.

"Dissemos que daríamos uma libra por volta e, graças a Deus, eu não disse que iria igualar o dinheiro que ele arrecadasse!"

(Reportagem de Sarah Young)

