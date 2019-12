WASHINGTON (Reuters) - O vice-premiê da China, Liu He, vai visitar Washington esta semana para assinar a fase 1 do acordo comercial com os Estados Unidos, informou o jornal chinês South China Morning Post nesta segunda-feira.

"Washington mandou um convite e Pequim aceitou", disse uma fonte, segundo o jornal.

De acordo com a fonte, a delegação chinesa deve ficar nos EUA por alguns dias, até meados da próxima semana.

A Reuters não conseguiu fazer contato imediatamente com representantes da Casa Branca ou com o Escritório do Representante de Comércio dos EUA para que comentassem a notícia.

Até o momento, nenhum dos lados deu muitos detalhes específicos sobre o acordo, e nenhum texto foi divulgado.

Expectativas sobre um acordo comercial EUA-China ajudavam a manter os mercados acionários globais positivos nesta segunda-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou pela primeira vez planos para o pacto comercial inicial em outubro, e negociadores dos dois países passaram semanas finalizando a chamada fase 1 do acordo, que veio no lugar do grande acordo comercial que as duas maiores economias do mundo buscavam.

O representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, disse este mês que autoridades dos dois países assinariam o pacto durante a primeira semana de janeiro.

Na semana passada, Trump disse a repórteres em seu resort na Flórida que ele e o presidente da China, Xi Jinping, teriam uma cerimônia de assinatura do acordo. Trump não deu mais detalhes, mas disse que o acordo estava finalizado e sendo traduzido.

Dias antes, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que o acordo estava inteiramente concluído, mas estava sob revisão técnica.

(Por Kanishka Singh, em Bengaluru, e Heather Timmons, em Washington)

