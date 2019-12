Vice-premiê chinês Liu He em Washington 10/05/2019 REUTERS/Leah Millis

(Reuters) - O vice-premiê da China, Liu He, vai visitar Washington esta semana para assinar a fase 1 do acordo comercial com os Estados Unidos, informou o jornal chinês South China Morning Post nesta segunda-feira.

"Washington mandou um convite e Pequim aceitou", disse uma fonte, segundo o jornal.

De acordo com a fonte, a delegação chinesa deve ficar nos EUA por alguns dias, até meados da próxima semana.

(Por Kanishka Singh, em Bengaluru)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram