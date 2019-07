Por Angelo Amante

ROMA (Reuters) - Um vulcão na ilha italiana de Stromboli entrou em erupção nesta quarta-feira, lançando lava em uma forte explosão, matando uma pessoa e envolvendo o popular destino turístico em fumaça e cinzas, disse o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

Serviços de resgate disseram que a erupção desencadeou incêndios do lado ocidental da pequena ilha do Mediterrâneo, situada ao norte da Sicília. Bombeiros de localidades próximas estavam sendo convocados, e um avião já estava em ação.

A pessoa que morreu, que seria um turista, foi atingida por pedras durante uma caminhada, de acordo com um agente de resgate. Uma segunda pessoa ficou ferida.

"Vimos a explosão do hotel. Houve um barulho alto", disse Michela Favorito, que trabalha em um hotel próximo de Fico Grande, do lado leste da ilha."Tapamos os ouvidos, e depois disso uma nuvem de cinzas caiu sobre nós. O céu todo está cheio de cinzas, uma nuvem bem grande", disse ela à Reuters.Fiona Carter, turista britânica presente na ilha de Panarea, a cerca de 27 quilômetros de Stromboli, também ouviu o estrondo."Viramos e vimos uma nuvem vindo de Stromboli. Todos ficaram chocados. Depois uma lava incandescente começou a descer pela montanha na direção do pequeno vilarejo de Ginostra", disse ela à Reuters."A nuvem aumentou, branca e cinza. Ela envolveu Ginostra, e agora cobriu Stromboli totalmente. Vários barcos partiram para Stromboli", acrescentou.É comum turistas escalarem o pico de 924 metros do vulcão e observar sua cratera, de onde pequenas rajadas de rocha derretida irrompem com frequência. Não ficou claro se havia alguém na cratera no momento da explosão mais recente.Segundo o site geology.com, Stromboli é um dos vulcões mais ativos do planeta e está em erupção quase contínua desde 1932.(Por Angelo Amante)

