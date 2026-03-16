Risco de estagflação nos EUA é ‘bastante alto’, diz à AFP Stiglitz, Nobel de Economia

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A guerra no Oriente Médio coloca os Estados Unidos em alto risco de cair na estagflação, uma combinação de inflação alta e estagnação econômica, declarou à AFP Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, nesta segunda-feira (16).

“O risco de estagflação parece bastante alto para os Estados Unidos”, afirmou Stiglitz em uma entrevista.

Segundo o economista, antes mesmo do início da guerra, em 28 de fevereiro, a economia americana já estava “perto da estagflação” e o conflito atual “nos empurra para o abismo”.

A guerra no Oriente Médio praticamente paralisou a atividade no Estreito de Ormuz, por onde normalmente transita um quinto do abastecimento mundial de petróleo.

Os preços do barril subiram entre 40% e 50% depois que o Irã bloqueou esta via marítima e atacou alvos da indústria energética e naval nos países do Golfo, em resposta ao ataque dos Estados Unidos e de Israel contra seu território.

Stiglitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2001 por sua análise dos mercados com informação assimétrica, acredita que o presidente americano, Donald Trump, “destruiu a confiança nos Estados Unidos e no dólar”.

A isto se soma, agora, a inflação resultante da guerra, assim como uma incerteza maior para as famílias e as empresas.

“Não sabem quais vão ser as tarifas aduaneiras, nem quanto tempo esta guerra vai durar. Não sabem quais vão ser os preços da energia”, disse Stiglitz.

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