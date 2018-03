As ações da Roche subiram 1,5% na abertura da Bolsa de Zurique, com a notícia divulgada nesta segunda-feira (30.4) pelo Financial Times. Segundo o jornal britânico, citando fontes próximas da Roche, a multinacional suíça sediada em Basiléia vai demitir entre 5 mil e 8 mil funcionários do seu setor farmacêutico. Isso representa entre 8 e 12% do total de funcionários. O setor farmacêutico representa 2/3 do faturamento da Roche e tem atualmente 41.400 funcionários. O faturamento do ano passado foi 17 bilhões de francos suíços (US 10 bilhões), 7% a mais que no ano anterior. Em Basiléia, noroeste da Suíça, o departamento de comunicações da empresa não desmente a informação do Financial Times. Afirma, no entanto, que ainda "é muito cedo" para reagir e que haverá mais informações em maio ou junho. Porta-voz da Roche confirma, no entanto, que está em andamento um processo para reduzir custos e aumentar o faturamento do setor farmacêutico. As ações da Roche registraram aumento de 1,5% na abertura da Bolsa de Zurique. Grandes acionistas da Roche criticaram a direção da empresa na assembléia anual de 3 de abril, considerando a rentabilidade insuficiente. Pediram também mudanças do estatuto atual que dá maioria de votos aos membros da família fundadora da Roche e que são atualmente acionistas minoritários. swissinfo com agências

Roche não desmente rumores de demissão 30. Abril 2001 - 11:33 Segundo o jornal britânico "Financial Times", a multinacional suíça tem planos de demitir entre 5 mil a 8 mil funcionários, de 8% a 12% de seu pessoal. A medida visaria dar maior rentabilidade ao setor farmacêutico. Em Basiléia, a Roche afirma que "ainda é muito cedo" para reagir. As ações da Roche subiram 1,5% na abertura da Bolsa de Zurique, com a notícia divulgada nesta segunda-feira (30.4) pelo Financial Times. Segundo o jornal britânico, citando fontes próximas da Roche, a multinacional suíça sediada em Basiléia vai demitir entre 5 mil e 8 mil funcionários do seu setor farmacêutico. Isso representa entre 8 e 12% do total de funcionários. O setor farmacêutico representa 2/3 do faturamento da Roche e tem atualmente 41.400 funcionários. O faturamento do ano passado foi 17 bilhões de francos suíços (US 10 bilhões), 7% a mais que no ano anterior. Em Basiléia, noroeste da Suíça, o departamento de comunicações da empresa não desmente a informação do Financial Times. Afirma, no entanto, que ainda "é muito cedo" para reagir e que haverá mais informações em maio ou junho. Porta-voz da Roche confirma, no entanto, que está em andamento um processo para reduzir custos e aumentar o faturamento do setor farmacêutico. As ações da Roche registraram aumento de 1,5% na abertura da Bolsa de Zurique. Grandes acionistas da Roche criticaram a direção da empresa na assembléia anual de 3 de abril, considerando a rentabilidade insuficiente. Pediram também mudanças do estatuto atual que dá maioria de votos aos membros da família fundadora da Roche e que são atualmente acionistas minoritários. swissinfo com agências