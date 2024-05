RS estima R$14 bi de perda de arrecadação por enchentes; reconstrução acima dos R$19 bi previstos

(Reuters) – O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), estimou nesta sexta-feira em 14 bilhões de reais a perda de arrecadação do Estado devido às enchentes que devastaram o local, e pediu ajuda do governo federal para recompor esse montante.

Em entrevista coletiva em Porto Alegre, Leite disse ainda que o custo de reconstrução do Rio Grande do Sul superará os 19 bilhões de reais estimados inicialmente, e afirmou que a suspensão do pagamento da dívida gaúcha com a União por três anos não representará recursos imediatos para investimentos, mas sim ao longo do período de suspensão.

O governador afirmou ainda que, caso a perda de arrecadação não seja reposta, a suspensão da dívida servirá apenas como uma recomposição parcial dessas perdas e não como caixa livre para o Estado investir em sua reconstrução.