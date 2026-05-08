Rubio pede aos europeus que ajudem os EUA no Irã

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, concluiu, nesta sexta-feira (8), uma visita de dois dias a Roma pedindo aos europeus que ajudem a garantir a segurança no Estreito de Ormuz.

“O Irã agora alega ser dono de uma hidrovia internacional, que tem o direito de controlá-la… Isso é inaceitável, e eles estão tentando normalizar a situação”, afirmou.

“O que o mundo está disposto a fazer a respeito? O mundo vai aceitar que o Irã controle agora uma via navegável internacional?”, questionou.

A situação é complicada pelas recentes tensões entre o presidente Donald Trump e os líderes europeus, incluindo a chefe de governo da Itália, Giorgia Meloni, uma estreita aliada do mandatário americano.

A frase de Rubio é dirigida à Itália e a outros países europeus, que o mandatário americano criticou por não ajudarem os Estados Unidos a proteger e manter o Estreito de Ormuz aberto.

Rubio se reuniu com Meloni, que nesta sexta‑feira classificou o encontro como “frutífero”, “construtivo” e “franco”.

A conversa, acrescentou, permitiu tratar de “inúmeros temas”, como as relações bilaterais, a crise no Oriente Médio, a liberdade de navegação, a Líbia, o Líbano e também a Ucrânia.

“Ambos entendemos até que ponto é importante a relação transatlântica, mas também entendemos até que ponto é necessário para cada um defender seus interesses nacionais”, disse Meloni.

O secretário de Estado também se reuniu com seu homólogo italiano, Antonio Tajani.

Rubio afirmou que Trump ainda não tomou uma decisão sobre como responderá aos países europeus (como Itália ou Espanha) que negaram autorização para que os aviões americanos utilizem bases militares em seus territórios para operações contra o Irã.

“Se uma das principais razões para os Estados Unidos estarem na Otan é a capacidade de ter forças posicionadas na Europa que possam ser mobilizadas para outras contingências, e agora isso não é mais possível, pelo menos em relação a alguns membros da Otan, é um problema que precisa ser analisado”, disse Rubio em Roma.

O secretário de Estado americano acrescentou que, “em última análise, essa é uma decisão que cabe ao presidente (…). Ele ainda não tomou essas decisões”.

Em sua visita à Itália, Rubio também se encontrou com o papa Leão XIV, para desativar as recentes tensões entre o pontífice e Trump.

O secretário de Estado também disse a jornalistas que eles discutiram temas como liberdade religiosa e a ameaça representada pelo Irã.

“É importante compartilhar nossos pontos de vista, dar explicações e entender de onde viemos. E achei muito positivo”, acrescentou.

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