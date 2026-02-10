Rubio visitará Hungria após apoio de Trump à reeleição de Orbán

afp_tickers

2 minutos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajará na próxima semana à Hungria, informou seu gabinete nesta segunda-feira (9), depois que o presidente Donald Trump apoiou o líder de direita Viktor Orbán, que está atrás nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de abril.

Rubio visitará Hungria e Eslováquia, também governada por um aliado de direita de Trump, após participar da Conferência de Segurança de Munique, onde fará um discurso um ano depois do realizado pelo vice-presidente J.D. Vance, que criticou a União Europeia e defendeu a extrema direita do continente.

Em Budapeste, Rubio “se reunirá com funcionários-chave para reforçar nossos interesses bilaterais e regionais compartilhados, incluindo o nosso compromisso com processos de paz para resolver conflitos globais e a aliança energética entre Estados Unidos e Hungria”, disse Tommy Pigott, porta-voz do Departamento de Estado.

Na semana passada, em uma publicação nas redes sociais, Trump anunciou seu apoio a Orbán, que busca a reeleição para um quinto período consecutivo em 12 de abril. Nas pesquisas, o primeiro-ministro húngaro está atrás do partido de Peter Magyar, antigo membro do governo que se tornou um crítico.

“Viktor Orbán é um verdadeiro amigo, lutador e VENCEDOR”, afirmou Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

No sábado, Orbán afirmou que viajará a Washington “dentro de duas semanas” para comparecer à reunião inaugural do “Conselho de Paz” de Trump.

Em seguida, Rubio irá à Eslováquia, onde o primeiro-ministro Robert Fico também possui pontos em comum com Donald Trump.

Mas sua visita recente ao presidente americano na Flórida causou controvérsia, depois que o site Politico, citando diplomatas europeus que pediram anonimato, garantiu que Fico manifestou preocupação com a saúde mental do americano. Washington e Bratislava negaram essa versão.

sct/sla/lb/cjc/rpr