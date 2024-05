Rui Costa diz que governo precisa de estimativa de necessidades do RS para definir MP de crédito

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o governo precisa de uma estimativa mínima das necessidades do Rio Grande do Sul, após as chuvas intensas que atingiram o Estado, para determinar o quanto de crédito será disponibilizado via medida provisória.

Falando a repórteres, em Brasília, o ministro indicou que caso o governo edite uma MP de crédito antes de ter a estimativa, o valor necessário pode ser subestimado.