Rui Costa nega crise na Petrobras após decisão sobre dividendos extraordinários

1 minuto

(Reuters) – O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quinta-feira que não enxerga uma crise na Petrobras em torno da decisão do conselho da empresa neste mês de reter 100% dos recursos para possíveis dividendos extraordinários, criticando a tentativa de se criar uma instabilidade “artificial” na estatal.

Em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, do CanalGov, o ministro afirmou que fica perplexo com os relatos divulgados na imprensa de crise na Petrobras e defendeu a decisão do conselho em não distribuir cerca de 44 bilhões de reais em dividendos extraordinários como uma forma de defender a empresa.