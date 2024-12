Sírios comemoram a queda do governo de Bashar al Assad

Multidões de sírios comemoraram neste domingo (8) a queda do presidente Bashar al-Assad, deposto por uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes liderados por islamitas que pôs fim a mais de meio século de governo da dinastia fundada por Hafez al Assad.

Al Assad, que liderou a Síria com mão de ferro desde que chegou ao poder há 24 anos, renunciou e deixou o país, disse a Rússia, seu principal aliado, que lhe concedeu asilo, informaram a TASS e a Ria Novosti.

Dezenas de pessoas invadiram sua luxuosa residência em Damasco, a capital. A casa do líder alauíta, que sucedeu seu pai Hafez al Assad, que governou o país de 1971 a 2000, também foi saqueada.

“Vim para me vingar, eles nos oprimiram de uma forma inconcebível”, disse Abu Omar, um sírio de 44 anos. “Hoje não tenho mais medo.”

Uma sala de recepção no palácio presidencial, localizado em outro bairro, foi incendiada, assim como edifícios pertencentes a agências de segurança, de acordo com repórteres da AFP e o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma organização com sede no Reino Unido que monitora o conflito.

A aliança rebelde liderada pelo grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) decretou um “toque de recolher em Damasco das 16h (10h em Brasília) até as 05h de segunda-feira” (23h de domingo em Brasília).

O anúncio foi feito horas depois que eles entraram na capital síria após uma ofensiva de blitzkrieg lançada da província de Idlib, no noroeste do país, em 27 de novembro.

Pelo menos 910 pessoas, incluindo 138 civis, foram mortas desde o início da ofensiva, disse o OSDH.

– “A Síria é nossa!” –

O líder islamista da coalizão rebelde, Abu Mohamed al-Jolani, chegou a Damasco neste domingo e dirigiu-se à famosa mesquita Umayyad, onde fez um discurso.

Vídeos que circulam na mídia mostram que ele foi recebido por uma multidão que gritava “Allah Akbar” (Deus é grande).

Dezenas de pessoas saíram às ruas, de acordo com as imagens da AFPTV, para comemorar a queda do governo. As imagens mostraram pessoas pisoteando as estátuas de Hafez al Assad.

“A Síria é nossa, não pertence à família Assad!”, gritaram os combatentes nas ruas de Damasco. Na Praça Umayyad, ouviam-se tiros como sinal de alegria.

Os moradores contaram como os soldados do exército sírio tiraram seus uniformes quando saíram de seu quartel-general na praça.

“Após 50 anos de opressão sob o comando do partido Baath, e 13 anos de crimes, tirania e deslocamento, anunciamos hoje o fim dessa era sombria e o início de uma nova era para a Síria”, disseram os rebeldes.

Na televisão estatal, a coalizão, que classificou al Assad como “tirano”, disse que libertou todos os prisioneiros “detidos injustamente”.

A queda do governo abre um período de incerteza na Síria, fragmentada por uma guerra civil que matou quase meio milhão de pessoas desde 2011. O conflito dividiu o país em zonas de influência, com forças beligerantes apoiadas por potências estrangeiras.

– Assad “deveria prestar contas” –

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, saudou o fim do “regime ditatorial” da Síria.

O presidente dos EUA, Joe Biden, considerou a queda de al-Assad uma “oportunidade histórica” e disse que o líder “deveria prestar contas”.

Washington tem cerca de 900 soldados no país como parte da coalizão internacional que foi criada em 2014 para ajudar a combater o grupo jihadista Estado Islâmico.

A França e a Alemanha saudaram a queda de Bashar al-Assad, mas também pediram a rejeição de “todas as formas de extremismo”.

A Síria deve ser impedida de “cair no caos”, advertiu o Catar. A Arábia Saudita, por sua vez, pediu para proteger o país do “caos e da divisão”.

A Turquia, que é muito influente na Síria, onde apoia alguns grupos rebeldes, pediu uma “transição” pacífica no país e disse que estava em contato com os rebeldes para garantir a segurança.

A chefe diplomática da UE, Kaja Kallas, disse que a queda do governo é “positiva” e mostra “a fraqueza” de alguns de seus apoiadores, a Rússia e o Irã.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, considerou a derrubada de al-Assad um “dia histórico” e o descreveu como um “elo central” no “eixo do mal” liderado por Teerã.

O líder ordenou que seu Exército “tomasse” uma zona de desescalada desmilitarizada nas Colinas de Golã, um território sírio ocupado e anexado por Israel. Israel não permitirá que “nenhuma força hostil” se estabeleça na fronteira, disse ele.

