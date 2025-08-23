The Swiss voice in the world since 1935

Salvadorenho deportado por engano e preso após retorno é libertado nos EUA

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O salvadorenho Kilmar Ábrego García, deportado dos Estados Unidos por engano, devolvido posteriormente ao país e preso sob a acusação de tráfico de imigrantes sem documentos, foi libertado nesta sexta-feira (22), anunciou seu advogado.

Residente no estado de Maryland e casado com uma americana, García tornou-se um símbolo da política de deportação em massa de imigrantes conduzida pelo presidente Donald Trump. Ele foi deportado para El Salvador em março, juntamente com mais de 250 homens, a maioria deles por suspeita de pertencer a uma gangue venezuelana.

Posteriormente, o governo de Trump reconheceu um “erro administrativo” em relação ao seu caso, já que em 2019 havia sido revogada uma ordem de deportação contra ele.

García foi trazido de volta aos Estados Unidos em junho, mas o governo de Trump iniciou imediatamente um processo contra ele no estado do Tennessee por supostamente facilitar a entrada ilegal de migrantes.

Um juiz do Tennessee decidiu em 23 de julho que ele deveria ser libertado enquanto aguarda julgamento nesse caso, cujo início está previsto para 27 de janeiro de 2026.

Logo após ser solto, García se reencontrou com sua família após 160 dias, no que chamou de “dia muito especial”, segundo a organização de defesa dos migrantes Casa. “Estamos mais perto da justiça, mas a justiça plena ainda não foi alcançada”, disse o salvadorenho.

ft-ph/cyb/ad/nn/lm/am-lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Os arquivo
Moderador: Patricia Islas

Como seu país reage a desastres naturais?

O colapso de uma geleira nos Alpes Suíços provocou um deslizamento de terra que soterrou parte do vilarejo de Blatten. Graças ao alerta dos cientistas, todos foram evacuados a tempo. Já viveu algo assim? Conte no formulário!

Este debate está encerrado, mas pode ler os comentários
5 Curtidas
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
14 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR