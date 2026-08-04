Salvadorenho morreu em centro de detenção migratória em Nova Jersey

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Um salvadorenho preso em um centro de detenção de migrantes denunciado por suas más condições faleceu no sábado passado, informou o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).

Edwin Lopez-Cornejo, 41 anos, foi detido pelo ICE em 18 de junho, acusado de “retornar ilegalmente aos Estados Unidos”, depois de entrar pela primeira vez no país em 2006.

Ele estava no centro de detenção Delaney Hall, em Nova Jersey, antes de sofrer uma “emergência médica” não especificada que provocou sua morte no sábado, no University Hospital de Newark, informou o ICE em um comunicado publicado na noite de segunda-feira.

O ICE informou que a causa da morte de Lopez-Cornejo será analisada com “um exame médico adicional”.

Nos últimos meses, manifestantes se reuniram diante do centro de detenção, que tem capacidade para 1.000 pessoas, em Newark (Nova Jersey), para protestar contra as condições do local.

Mais de 50 pessoas morreram sob custódia do ICE desde que Donald Trump assumiu a presidência, em janeiro de 2025.

A mãe de Lopez-Cornejo disse ao jornal New Jersey Monitor que estava “desolada” com a morte do filho.

“Estou arrasada”, declarou María Cornejo. Ela explicou que não conseguiu visitá-lo porque não é cidadã americana.

“Nunca havia sentido uma dor tão profunda. Ele era um bom filho”, afirmou.

María Cornejo disse que não sabe as circunstâncias da morte, mas declarou que, enquanto permaneceu detido, o filho não recebeu de forma adequada a medicação para diabetes e hipertensão.

O ICE afirmou que o salvadorenho recebeu “atendimento médico adequado” durante a detenção.

O senador Cory Booker, democrata por Nova Jersey, pediu o fechamento do centro de detenção.

“Esta não é a primeira morte de um detento em Delaney Hall e, sem uma ação decisiva, não será a última”, afirmou em comunicado.

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