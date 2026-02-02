Sarah Ferguson chamou Epstein de ‘irmão’ em e-mail ao financista

afp_tickers

3 minutos

Documentos recém-divulgados sobre o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein incluem e-mails de Sarah Ferguson, que foi esposa do ex-príncipe britânico Andrew, nos quais ela se refere ao financista como uma “lenda” ou o “irmão” que gostaria de ter tido.

Entre os milhões de páginas divulgadas na sexta-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, estão diversos e-mails e fotos comprometedoras de Andrew Mountbatten-Windsor, de 65 anos, que caiu em desgraça devido à sua amizade com Epstein, que cometeu suicídio na prisão em 2019.

Os documentos também mencionam Sarah Ferguson, de 66 anos, de quem o ex-príncipe se divorciou em 1996, embora os dois tenham permanecido muito próximos.

“Nunca me senti tão tocada pela gentileza de um amigo como pelo seu elogio a mim na frente das minhas filhas”, escreveu Ferguson, apelidada de “Fergie”, em um e-mail de agosto de 2009.

“Obrigada, Jeffrey, por ser o irmão que eu sempre desejei ter”, acrescentou o e-mail de Ferguson, identificado pela BBC.

Dois meses depois, Sarah Ferguson disse ao financista americano que “precisava urgentemente de 20.000 libras (R$ 143.476, na cotação atual) para o aluguel. Alguma ideia?”.

Em um e-mail de 2010, Sarah Ferguson continuou a elogiar Epstein. “Você é uma lenda”, disse ela em uma das mensagens.

“Não tenho palavras para descrever meu amor, minha gratidão por sua generosidade e bondade. Estou ao seu dispor. Case-se comigo”, afirmou também a ex-duquesa de York.

Os documentos também mencionam as filhas de Andrew e Sarah Ferguson, as princesas Eugenie e Beatrice.

Em um e-mail para Epstein, Sarah Ferguson falou de Eugenie, que tinha 19 anos na época, de maneira bastante grosseira.

“Só esperando Eugenie voltar de um fim de semana de sexo”, escreveu ela em março de 2010.

Todas essas mensagens foram enviadas depois que Epstein foi condenado em 2008 por exploração sexual de menores.

O rei Charles III anunciou em outubro do ano passado que retiraria os títulos de seu irmão Andrew após ele ser acusado de ter tido relações sexuais com uma menor enquanto ela estava sob a tutela de Epstein.

Sarah Ferguson também perdeu seus títulos.

Andrew e Sarah, que viviam juntos na mesma mansão apesar de divorciados, foram obrigados a deixar sua residência real de 30 cômodos perto do Castelo de Windsor.

Em setembro, a imprensa britânica publicou um e-mail que Ferguson enviou a Epstein em 2011, no qual ela o descrevia como um “amigo leal, generoso e excepcional”.

bur-psr/erl/aa-jc