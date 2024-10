Sarasota prende a respiração antes da chegada do furacão Milton à Flórida

Sarasota, uma joia do oeste da Flórida, tem nesta quarta-feira (9) ares de cidade fantasma. Muitos moradores deixaram o local após as autoridades emitirem ordens de evacuação pela chegada do furacão Milton, e os poucos que ficaram buscam abrigo à medida que a chuva aumenta.

A cidade, com cerca de 57.000 moradores, se debruça sobre uma baía conectada ao Golfo do México. E essa proximidade com a água, um de seus maiores atrativos, é agora a principal preocupação, com a possibilidade de que a maré ciclônica provocada pelo furacão alcance 4,5 metros de altura.

Pela manhã, Brad Reeves se aproximou da baía para dar uma última caminhada antes de se refugiar em seu apartamento, situado em um prédio moderno a alguns quilômetros da costa.

“Essa situação realmente deixa os nervos à flor da pele”, diz esse morador de 55 anos.

À sua frente, na baía, um barco que colidiu com a varanda de um restaurante durante o furacão Helene, há menos de duas semanas, segue encalhado.

– “Sal na ferida” –

Ao lado do porto, Marilyn Borisk saiu para passear com Nemo, seu chihuahua, sob uma chuva fina. O animal caminha um pouco encolhido, inquieto.

Esta mulher de 60 anos decidiu ficar em seu apartamento, situado em uma zona de evacuação obrigatória, porque confia na solidez de seu prédio, construído para resistir aos fortes ventos dos furacões.

“Isso é muito triste para a comunidade. É um lugar lindo, especial, e foi destruído pelo Helene”, lamenta. “Todo mundo conhece alguém que perdeu a casa na última tempestade, então é como colocar sal na ferida”.

– Um hotel como refúgio –

No centro da cidade, um dos poucos hotéis que permanece aberto se tornou um abrigo para aqueles que não quiseram deixar Sarasota, mas não se sentiam seguros em casa.

Dezenas de pessoas percorrem os corredores do local com seus pertences empilhados em carrinhos. Famílias com crianças, idosos e jovens. Muitos também trouxeram seus cães, com os quais saem para passear ao redor do hotel.

“Não podíamos deixar nosso pet sozinho, ele tem sempre que estar conosco”, diz Samuel Urzua sobre Bombón, o cachorrinho que o acompanha.

– “É assustador” –

A chegada do furacão Milton ameaça grande parte da Flórida, onde muitos tiveram que buscar abrigo até longe da costa.

Em Orlando, no centro do estado, os moradores temem graves inundações, apenas dois anos após o furacão Ian trazer chuvas intensas à área.

Nos arredores da cidade, em um abrigo instalado em uma escola secundária perto do Disney World, dezenas de pessoas aguardam ansiosas a passagem do furacão Milton.

“É assustador”, reconhece Nour Jeboki, um homem de 34 anos acompanhado por sua esposa e filhos.

Quando morava no Texas, há cerca de 20 anos, Jeboki perdeu tudo em um furacão, então desta vez decidiu buscar um lugar seguro.

Estou “rezando para que tudo ocorra da melhor forma possível”, diz. “Esse (furacão) me deixa nervoso”.

