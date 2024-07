Se não parar de atear fogo no Pantanal, não tem equipamentos e pessoas que deem jeito, diz Marina Silva

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta quarta-feira que não há recursos humanos e de equipamentos que deem conta dos incêndios no Pantanal se as pessoas não pararem de atear fogo na mata.

A região passa por um período de estiagem, quando as condições são ainda mais favoráveis à proliferação de incêndios.