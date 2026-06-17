The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Sean Penn vai dirigir filme sobre ataque ao Capitólio dos EUA

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O ator Sean Penn, três vezes vencedor do Oscar, vai dirigir um filme sobre um policial que fica preso no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, informaram nesta terça-feira (16) veículos da imprensa americana.

O longa vai abordar a vida desse policial, que pode ser interpretado pelo ator Bradley Cooper, segundo a publicação especializada Deadline.

A produção do filme, cujo roteiro também ficará a cargo de Penn, está prevista para meados de 2027. Os representantes do artista não responderam de imediato à AFP.

O ataque ao Capitólio ocorreu quando milhares de apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso no momento em que seria certificada a vitória eleitoral do democrata Joe Biden, que havia derrotado o republicano nas eleições presidenciais de 2020.

A insurreição, que chocou os Estados Unidos e o mundo, tornou-se parte do debate político nacional. Trump, que nunca reconheceu a derrota eleitoral, nega sua responsabilidade no ataque e se refere aos manifestantes como “patriotas”.

Penn, conhecido por sua veia política e social, com posições mais alinhadas à esquerda, compareceu às audiências públicas do comitê legislativo que investigou o episódio. Na época, o ator foi fotografado sentado ao lado de agentes que atuaram no enfrentamento a esse ataque em Washington, como Michael Fanone e Daniel Hodges.

Fanone falou nas audiências e em inúmeras entrevistas sobre os momentos traumáticos que viveu em 6 de janeiro, e também escreveu um livro sobre o tema. Por enquanto, porém, não foi revelada a identidade do policial que inspira o projeto, que, segundo a imprensa, pertence à Warner Bros.

pr/cr/ic/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR