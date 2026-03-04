Secretário de Comércio dos EUA vai depor no caso Epstein

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, concordou em depor perante a comissão do Congresso que investiga as relações de personalidades da política com o financista Jeffrey Epstein, anunciou nesta terça-feira (3) o presidente desse comitê.

“O secretário Lutnick concordou de forma proativa em comparecer voluntariamente perante a Comissão de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes”, informou o republicano James Comer, sem citar uma data.

Alguns congressistas pediram a renúncia do secretário.

Ex-financista de Nova York, Lutnick foi pressionado devido a seus vínculos com Epstein, principalmente depois que novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça levantaram dúvidas sobre suas afirmações a respeito de quando rompeu totalmente os laços com o falecido criminoso sexual.

Em particular, devido a um almoço na ilha privada de Epstein no Caribe em 2012, depois de o secretário de Comércio ter afirmado que não mantinha nenhuma relação com ele desde muito antes disso.

“Almocei com ele na ilha, enquanto estava passando férias familiares em um barco. Minha esposa estava comigo, junto com meus quatro filhos e suas babás”, assegurou Lutnik em meados de fevereiro, ao acrescentar que se tratou de uma visita de última hora.

“Durante um período de 14 anos, não tive qualquer relação com ele. Quase não tive contato com essa pessoa”, afirmou Lutnick sobre Epstein, ao se referir a um período que começou em 2005.

Na semana passada, apresentaram-se para depor perante a comissão, o ex-presidente Bill Clinton e sua mulher, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, sobre seus vínculos com Epstein.

